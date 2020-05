San Giorgio a Cremano – C’è un nuovo positivo. Ecco il comunicato del sindaco Giorgio Zinno:

Cari concittadini purtroppo oggi su 13 tamponi effettuati abbiamo avuto 12 tamponi negativi e uno positivo. Una brutta notizia dopo un trend che ci vedeva verso l’azzeramento dei casi positivi.

Questo ci deve far comprendere che il virus esiste ancora e che se rispettiamo le regole di base(lavarci sempre le mani, indossare le mascherine e rispettare il distanziamento fisico) potremo arginare questo male.

Siete in molti a scrivermi per aver notizie sulle nuove regole e su quali attività riapriranno lunedì.

Purtroppo ancora oggi non sono state ufficializzate le nuove regole anche se sembra quasi sicuro oramai che finalmente potranno riaprire quasi tutte le attività commerciali e si attendono le linee guida sperando siano tali da permettere a tutti di riaprire le proprie attività.

Anche il decreto sviluppo che investe importantissime cifre per tutelare chi è in difficoltà non è stato pubblicato e quindi attendiamo l’ufficialità e le linee guida per poter essere più precisi su come accedere a finanziamenti ecc.

Sarà un fine settimana importante per la nostra Italia.

Grazie al rispetto delle regole che quasi tutti voi avete osservato potremo ripartire. Uniti ce la faremo