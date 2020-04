San Giorgio a Cremano – Ecco l’ultimo bollettino (12 aprile 2020) diramato dal sindaco in cui si parla di 28 tamponi effettuati, tutti negativi, e di un guarito:

Cari concittadini stamane quasi tutti i cittadini hanno rispettato la quarantena e la città si presentava libera da auto e persone. Una visione che spaventerebbe se non fosse in piena linea con le necessità di tutti noi. Grazie a tutti coloro che hanno compreso l’importanza del non uscire ed evitare qualsiasi contatto con parenti o amici, è dura ma lo stiamo facendo per la nostra comunità intera.

Stamane ho incontrato il dirigente della Polizia di Stato Dott. Pasquale Toscano, sentito il Comandante dei Carabinieri Di Candio, il Capitano della Finanza Dott.ssa Raffaella Frassine e il Comandante della Polizia Municipale dott Gabriele Ruppi.

Tutti, ancor più dei giorni scorsi, intenti a pattugliare il territorio e effettuare i posti di blocco agli ingressi e uscite dalla città.

Questo piano straordinario che proseguirà anche domani serve ad evitare che vi siano spostamenti in questi giorni di festa che metterebbero in serio rischio la nostra sicurezza distruggendo i tanti sacrifici fatti fino ad oggi.

Inoltre ho incontrato anche i volontari della Protezione Civile intenti anche oggi a consegnare i pacchi alle persone che ne hanno fatto richiesta.

Sono tutte persone che hanno lasciato il giorno di Pasqua il proprio nucleo familiare per dare una mano al prossimo.

Ho sentito il concittadino Bruno Cesario che sta lavorando anche oggi nell’Unita di crisi regionale per gli aggiornamenti sia normativi che rispetto ai dati della Campania. Il dato migliore è che tra pochi giorni sarà aperto il nuovo ospedale covid19 vicino all’Ospedale del Mare, pochi giorni per costruire un punto fondamentale in caso di emergenza.

Ho incontrato i responsabili del gruppo di lavoro Comune-Asl che anche oggi elaboravano i dati dei tamponi e per martedì ci consegneranno tutti i dati che dovevano ancora essere elaborati(non in merito ai concittadini positivi ma rispetto agli ospedalizzati, negativi e quarantene)

Tra venerdi e sabato l’asl ha recuperato quasi tutti i tamponi sospesi e oggi ci hanno dato la buona notizia, ieri 11 tamponi negativi e oggi 28 negativi. Quindi anche oggi nessun nuovo positivo, anzi si registra un nuovo guarito e nei prossimi giorni ne arriveranno altri.

Queste note positive però non devono farci cantare vittoria, ma devono responsabilizzarci ancora di più per mantenere tale ottimo risultato.

Domani mattina vi comunicherò quali attività saranno riaperte e quali dovranno rispettare orari limitati di aperture.

Restando a casa ce la faremo