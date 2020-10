Napoli – Bollettino del 12 ottobre 2020 Casa di Riposo PIO XII

Gli ospiti negativi al Covid sono in buone condizioni generali.

Gli ospiti positivi al Covid sono in condizioni cliniche e neurologiche buone.

Nel pomeriggio di oggi per un ospite positivo si è deciso per l’ ospedalizzazione in seguito ad un episodio di desaturazione.

Gli ospiti positivi al Covid già ospedalizzati sono in buone condizioni.