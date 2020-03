Portici – Portici chiama, Portici risponde. Gara di solidarietà tra le attività produttive porticesi. Una fabbrica ed una sartoria hanno riconvertito la produzione per realizzare dispositivi di protezione individuali artigianalmente e che stanno donando alle forze della Polizia Municipale di Portici. Mentre i dentisti, avendo sospeso le attività, hanno donato mascherine e guanti monouso per i dipendenti comunali, addetti ai servizi indispensabili. E da diverse parti arrivano pacchi alimentari distribuiti gratuitamente dai consiglieri comunali.

Di seguito il testo pubblicato sulla pagina facebook del sindaco di Portici, Enzo Cuomo.

EMERGENZA CORONAVIRUS -IL CUORE DEI PORTICESI!!

Una splendida gara di solidarietà e di generosità si sta disputando tra tantissimi Cittadini porticesi.

Dalla Fabbrica di Costumi MOVE della famiglia PALERMO, alla Sartoria di ANNA BUSCICCHIO, alla Signora Antonucci che stanno realizzando e cucendo dispositivi di protezione individuali artigianalmente e che stanno donando alle forze della Polizia Municipale di Portici impegnata a pieno organico sulle strade ed in diverse attività e servizi per fronteggiare questa drammatica epidemia.

A loro va la nostra gratitudine, cosi’ come vanno ringraziati i DENTISTI che avendo sospeso le attività hanno donato MASCHERINE E GUANTI MONOUSO per i DIPENDENTI DEL COMUNE ADDETTI AI SERVIZI INDISPENSABILI.

Cosi’ come un grandissimo grazie va a chi sta donando generi alimentari , questi PACCHI SONO STATI DONATI DAL BANCO ALIMENTARE REGIONALE al Responsabile, ROBERTO TUORTO, altri 300 pacchi alimentari sono stati donati da due catene di Supermercati, EUROESSE dei FRATELLI MORGESE e GIDAL SPA di GIOVANNI IROLLO, a queste Persone va un sincero e profondo ringraziamento dell’Amministrazione Comunale e della Città tutta, ed un grazie ai CONSIGLIERI COMUNALI che li stanno consegnando a persone in difficoltà.

BREVE AGGIORNAMENTO SANITARIO

Sono stati esitati NEGATIVAMENTE altri 2 esami tampone effettuati a 2 Cittadini porticesi, e quindi ad oggi sono stati effettuati 16 esami di tampone a 16 Cittadini di Portici, di cui 2 con esito positivo per due persone anziane mentre sono 14 I TAMPONI CHE HANNO DATO ESITO NEGATIVO.

Anche ieri ed oggi diverse persone sono state messe in ISOLAMENTO PERMANENTE PER 14 GIORNI, tante di queste hanno terminato il periodo di isolamento SENZA ALCUN PROBLEMA e tante altre lo termineranno nei prossimi giorni con il monitoraggio costante dei Medici dell’UOPC PORTICI DIP PREVENZIONE ASL NAPOLI 3 SUD.

Attualmente sono in corso gli esami di altri tamponi i cui esiti saranno noti nelle prossime ore.

RIBADISCO CHE NON RIESCO PIU‘ A RISPONDERE ED ESSERE CONTATTATO SU MESSANGER IN QUANTO OGNUNO PRETENDE DI FARE LUNGHE CONVERSAZIONI, E, CAPIRETE CHE IL MOMENTO NON MI PERMETTE QUESTO TIPO DI COMUNICAZIONI.

CHIUNQUE ABBIA URGENZA DI COMUNICARE PUO’ FARLO TELEFONICAMENTE AI NUMERI UTILI O CON UNA EMAIL A staff.sindaco@comune.portici.na.it