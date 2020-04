Portici – Ci sono 3 nuovi guariti da Coronavirus. Ecco le dichiarazioni del sindaco:

Abbiamo esitato altri 17 tamponi effettuati a Cittadini Porticesi che sono risultati tutti NEGATIVI, i tamponi negativi complessivamente risultano essere 214.

3 sono i nuovi guariti, i Pazienti n.10 11 e 14.

Quindi 9 sono le persone dichiarate GUARITE.

Aspettiamo fiduciosi nei prossimi giorni gli esiti negativi del secondo tampone per poter comunicare di altri Pazienti GUARITI e le dimissioni dall’Ospedale di un altro Paziente in via di completa guarigione.

Tre sono le persone decedute tra i casi POSITIVI.

I casi POSITIVI al tampone comprese le 3 Persone decedute restano pari a 17 su un totale complessivo di 231 tamponi sinora esitati con una incidenza percentuale di positività’ al tampone pari al 7,3% qualche punto in meno del dato complessivo regionale.

5 sono le persone ancora contagiate, di queste 2 hanno già’ esitato il primo tampone negativo di controllo e siamo in attesa del secondo tampone negativo per poterle dichiarare guarite.

2 sono le persone ricoverate in Ospedale in reparti Covid, mentre le altre 3 sono in isolamento permanente a casa in via di guarigione.