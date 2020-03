Portici – Sale il numero dei positivi in città: ora sono 7. Attesa per altri 4 tamponi.

Di seguito, la comunicazione del sindaco, Enzo Cuomo.

Durante la notte siamo stati informati di altri esiti di tampone ed immediatamente abbiamo attivato i nostri Dipendenti Comunali per le verifiche anagrafiche al fine di consentire poi la ricostruzione a cura dell’UOPC dell’ASL di tutta la catena dei contatti dei casi POSITIVI AL COVID 19.

AI 6 Cittadini di Portici risultati positivi si è aggiunto un altro tampone esitato POSITIVO di cui sono venuto a conoscenza nella tardissima serata di ieri

Siamo pertanto a 7 casi positivi al tampone compresa la Donna deceduta Domenica in Ospedale.

La nostra paziente positiva 1, è a casa in buone condizioni di salute, sebbene abbia patologie serie pregresse, viene costantemente seguita dal Figlio e dalla Nuora e dai Medici UOPC e di FAMIGLIA.

Abbiamo riscontrato 25 TAMPONI NEGATIVI esitati a Cittadini porticesi e siamo in attesa degli esiti di 4 TAMPONI effettuati nei giorni scorsi a nostri Concittadini.

Uno di questi riguarda il Marito della Signora deceduta, e presumendo che sia POSITIVO abbiamo gia’ da giorni attivato le procedure di profilassi per la catena dei contatti.

Grazie allo straordinario prezioso lavoro del dr.ANTONIO DE CICCO DELL’UOPC e di un eccezionale e ristretto Team insediato dalla nostra Amministrazione Comunale ricostruiamo velocemente la catena dei contatti verificando minuziosamente che non vi siano collegamenti diretti o indiretti tra le persone risultate POSITIVE AL COVID 19.Per tutti i 7 casi POSITIVI abbiamo accertato che non ci sono collegamenti tra le persone risultate POSITIVE e, quindi, presumibilmente i contagi non sono avvenuti nella nostra Città ma, molto probabilmente per spostamenti e contatti avvenuti tra fine Febbraio ed inizi di Marzo al di fuori del nostro territorio comunale.

Per questo è molto importante che si evitino cene e pranzi a casa con persone estranee alla convivenza domestica quotidiana.

Cerchiamo di fare grande attenzione e di attenerci rigorosamente alle regole che tutti ormai conosciamo per le prossime 3 settimane, che saranno quelle decisive per vincere questa GUERRA e battere questo MALEDETTO VIRUS.

Voglio concludere con una valutazione di speranza e di apprezzamento, credo che noi in Campania abbiamo avuto la fortuna di avere UN GRANDE PRESIDENTE DELLA REGIONE, ENZO DE LUCA, che ha anticipato ed attuato tutte le misure stringenti rispetto al GOVERNO NAZIONALE, di avere una rete ospedaliera regionale composta da MEDICI ED OPERATORI STRAORDINARI BRAVISSIMI E GENEROSAMENTE IMPEGNATI A TUTELARE LA NOSTRA SALUTE, e di avere una efficiente RETE DEI COMUNI CAMPANI, composta da DONNE ED UOMINI delle POLIZIE LOCALI, DELLE PROTEZIONI CIVILI, DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA , ED IN ULTIMO DI SINDACI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI che stanno assicurando servizi ai Cittadini lavorando ininterrottamente.