Portici – Il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, ci aggiorna dalla sua pagina Facebook della situazione in città , relativo al contagio da Coronavirus:

“Nel pomeriggio di ieri (domenica per chi legge, ndr), insieme al mio assistente psicologico DIDO, sono stato al Comune per le verifiche di tutti gli isolamenti temporanei in corso nel nostro Comune e per ricostruire la catena dei contatti di un’ altra persona, nostra Cittadina, risultata positiva al tampone ed attualmente ricoverata al COTUGNO.

A ieri siamo a 3 casi positivi al tampone compresa la Donna deceduta ieri in Ospedale.

La nostra paziente positiva 1, è a casa in buone condizioni di salute, sebbene abbia patologie serie pregresse, viene costantemente seguita dal Figlio e dalla Nuora e dai Medici UOPC e di FAMIGLIA.

Abbiamo riscontrato 19 TAMPONI NEGATIVI esitati a Cittadini porticesi e siamo in attesa degli esiti di 5 TAMPONI effettuati nei giorni scorsi a nostri Concittadini.

Uno di questi riguarda il Marito della Signora deceduta, e presumendo che sia POSITIVO abbiamo gia’ da giorni attivato le procedure di profilassi per la catena dei contatti.

Da ieri sono in vigore 2 ORDINANZE, una del MINISTRO DELLA SALUTE E DELL’INTERNO ed un’altra la n.20 del PRESIDENTE DE LUCA, entrambe VIETANO A TUTTE LE PERSONE DI TRASFERIRSI O SPOSTARSI IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO IN CUI SI TROVANO, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

CHI CONTRAVVIENE A TALI DIVIETI SARÀ’ DENUNCIATO E SANZIONATO AI SENSI DELLPART.650 CODICE PENALE E SARA’ SOTTOPOSTO A 14 GIORNI DI ISOLAMENTO DOMICILIARE PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA.

Ieri abbiamo avuto un livello basso dei contagi nella nostra Regione, non è un dato statisticamente rilevante ma potrebbe rappresentare un segnale di speranza che continuando a rispettare la regola di non MUOVERCI DA CASA il numero dei contagi diminuira’.

La foto con DIDO serve a spiegare che i CANI non sono contagiosi, e come sempre sono i migliori AMICI dell’uomo”.