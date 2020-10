Portici – 10 positiv al Liceo Flaccoi, riconducibili alla stessa classe. A renderlo noto è Il Mattino.

Dalla positività di un solo alunno, si è esteso lo screening a tutti gli altri studenti e docenti entrati in contatto con lui. L’esito dei test ha dato risultato positivo quasi per la metà della classe.

Vista la situazione Covid-19 al liceo Flacco di Portici, il dipartimento di prevenzione sta decidendo se, per la classe in questione, è opportuno organizzare il ritorno in aula o proseguire le lezioni tramite la didattica a distanza.