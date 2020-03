L’Asl Salerno, per limitare la circolazione dei cittadini e ridurre la loro permanenza in farmacia, smaterializza le ricette normali e quelle per i farmaci in distribuzione con piano terapeutico. Caffè Borbone dona 100mila euro per i reparti Covid del Loreto Mare. Il governatore della Regione, Vincenzo De Luca, scrive una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, per esporgli la situazione in Campania: “Siamo a un passo dal collasso”.

A Napoli è morto il primo medico di famiglia: aveva 69 anni ed era a un passo dalla pensione.