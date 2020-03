Torre del Greco – Coronavirus: farmacia a Torre del Greco distribuisce Amuchina gratis.

Quando le prime stime di contagiati da Coronavirus parlano di 9 persone positive legate alla città di Torre del Greco e, mentre, come sempre succede in questi casi, c’è qualche sciacallo che cerca di speculare sulle paure e sulle tragedie altrui, come la messa in vendita su vari canali di mascherine e Amuchina, con prezzi arrivati alle stelle (varie farmacie sono sotto giudizio di magistratura ed ordine dipendente per aver approfittato dell’emergenza in corso); dalla città del corallo arriva anche una buona notizia di altruismo.

Infatti, la farmacia del Panda, Via Libertà 80055 Portici, sta distribuendo Amuchina gratis a chi la richiede.

“In questo momento di difficoltà la farmacia è al servizio del cittadino”, recita il post sulla pagina Facebook dell’esercizio commerciale.

(Per un refuso di stampa abbiamo citato la farmacia Panda di Torre del Greco di via Nazionale, non siamo certi che la farmacia corallina la stia distribuendo gratis).