Ercolano – Per i cittadini di Ercolano sono stati attivati i seguenti servizi:

– “Accorciamo le distanze” assistenza telefonica per persone sole e fasce deboli al numero 081.788.14.56 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12)

– Consegna a domicilio di farmaci e beni di prima necessità da parte della Croce Rossa Italiana Comitato di Ercolano tel. 081.777.56.00 (lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9 alle 17)

– “Lontani ma vicini” sportello di ascolto psicologico e socio educativo attivo al numero 081.197.244.46

– Servizio di messaggistica istantanea per ricevere in tempo reale informazioni di pubblica utilità relative alla città di Ercolano. Il servizio è attivo sia per i numeri fissi che per i telefoni cellulari iscrivendosi al numero verde gratuito 800.58.92.18

“L’ingresso del Parco Archeologico di Ercolano da questa sera illuminato tricolore.

Il modo di Ercolano per dire che tutti uniti verremo fuori da questo momento.

Forza Ercolano, Forza Italia”, scrive Ciro Bonajuto, sindaco di Ercolano sulla sua pagina Facebook.