Napoli – «In Campania scatterà il lockdown se salterà l’equilibrio tra nuovi contagi e guariti».

Fino ad allora «continueremo a cercare i positivi, ma non chiuderemo le attività».

Lo ha detto il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo nella sua consueta diretta su Facebook, per il suo briefing settimane sul coronavirus.

Nel corso dell’intervento, il Governatore ha rivendicato il merito di aver anticipato l’escalation di queste settimane, lavorando per far venire fuori i casi, prima che il contagio asintomatico raggiungesse numeri non gestibili. L’aumento dell’epidemia è diretta conseguenza del turismo in entrata e per quello di rientro.

«Chi è venuto in Campania o ci è tornato ha portato un virus che da noi era stato sostanzialmente quasi annientato». Ora si deve fronteggiare una seconda ondata che sta travolgendo l’Europa, in attesa che un vaccino ponga fine a questo stillicidio.