Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 4.833 per 6 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore su appena 276 tamponi (312.536 in totale), il minimo processato in un giorno dall’inizio dell’emergenza, circa il 10 per cento degli esami che vengono effettuati in laboratorio sul territorio regionale ogni giorno. I nuovi casi riguardano prevalentemente Caserta e Napoli, come si vede nella tabella di dettaglio diffusa dalla Protezione Civile e riportata più avanti.

Nel frattempo, il totale delle vittime resta fermo a 433, dopo l’ultima vittima accertata venerdì scorso. Ci sono 4 nuovi guariti, che portano il bilancio complessivo a 4.104. Nel frattempo, il sistema sanitario regionale si prepara all’autunno con interventi di potenziamento dei reparti covid e quelli ordinari. Domani alle ore 16, presso la Sala “De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia, si terrà la presentazione degli interventi per il nuovo Ospedale di Pozzuoli.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute alle ore 17, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 32 (-2) in terapia intensiva 0 (stabile), mentre 264 (+4) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 296 (+2) contro i 4.833 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 2.683 (+1), a Salerno 724, ad Avellino 576, a Caserta 591 (+4), a Benevento 209.