Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 sono 4.444, con altri 21 casi riscontrati su 3.832 tamponi, 79.940 dall’inizio della pandemia.

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato il dettaglio dei tamponi esaminati: all’Ospedale Cotugno di Napoli: 828 di cui 12 positivi; all’Ospedale Ruggi di Salerno 603 di cui nessuno positivo; all’Ospedale Sant’Anna di Caserta 124 di cui nessuno positivo; all’Asl di Caserta (presìdi di Aversa-Marcianise) 209 di cui nessuno risultato positivo; all’Ospedale Moscati di Avellino 85 tamponi di cui nessuno positivo; all’Ospedale San Paolo di Napoli 114 tamponi di cui 4 positivi; al Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II 68 tamponi di cui 1 positivo; presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 977 tamponi di cui 2 positivi; all’Ospedale di Nola 84 di cui nessuno positivo; all’Ospedale San Pio di Benevento 120 tamponi, di cui nessuno positivo; all’Ospedale di Eboli 40 di cui nessuno positivo; al Laboratorio del CEINGE 273 tamponi di cui nessuno positivo; al Laboratorio BIOGEM 307 tamponi di cui 2 positivi.

Per la prima volta da settimane non ci sono nuove vittime. I morti sono rimasti 359, mentre nello stesso tempo sono aumentate le guarigioni. Con 22 pazienti ristabiliti nelle ultime 24 ore il conto sale a 1.291, di cui 1.249 totalmente guariti e 42 clinicamente guariti. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale della Campania, i pazienti ricoverati con sintomi sono 18.149 (-34) in terapia intensiva 29 (-2), mentre 2.260 (-27) si trovano in isolamento domiciliare. I casi totali positivi, detratti guariti e deceduti, sono 2.773 (-9). L’Unità di crisi ha diffuso il riparto per provincia dei positivi: aNapoli: 2.423 (di cui 911 Napoli Città e 1512 Napoli provincia); a Salerno: 661; adAvellino: 456; a Caserta: 420; aBenevento: 182. Altri in fase di verifica Asl: 281.