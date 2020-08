Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 5.016 per 7 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore su 2.194 tamponi, un numero alto, considerato la tradizionale flessione nella giornata festiva. Sono 337.192 gli esami fatti dall’inizio dell’epidemia nei laboratori regionali abilitati. Per la prima volta da giorni la provincia di Napoli non registra nuovi positivi. I nuovi casi si sono concentrati nel casertano (4), dopo una breve tregua di due giorni, quindi nelle province di Salerno (2) e di Benevento, con il primo caso da oltre 45 giorni. Sul piano clinico, si registra un leggero calo di ricoveri e un altrettanto lieve incremento degli isolamenti fiduciari. Il totale delle vittime resta 435, perché non si sono registrati nuovi morti, ma aumentano i guariti. Sono 4.180 i pazienti affetti da Covid-19 ristabiliti dall’inizio dell’emergenza, 3 in più nelle ultime 24 ore.

Dopo l’impennata delle ultime settimane, il contagio viene tenuto sotto controllo con crescente mobilitazione anche delle forze dell’ordine. In questo week end Polizia e Carabinieri hanno verificato il rispetto dell’ordinanza che impone l’obbligo delle mascherine, aggiungendo questo obiettivo alle attività di controllo del territorio e contrasto ai reati predatori legati agli stupefacenti. Confermate le multe da 1.000 euro per chi non indossa le mascherine, sono state comminate sanzioni in molte località turistiche. A Capri, isola che offre un modello all’Italia del turismo anche in periodo di contenimento del Covid-19, sono state distribuite mascherine ai visitatori.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute alle ore 17, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 35 (-4) in terapia intensiva 3 (stabile), mentre 363 (+8) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 401 (+2) contro i 4.509 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 2.775, a Salerno 788 (+2), ad Avellino 579, a Caserta 618 (+4), a Benevento 210 (+1). I casi indicati comprendono anche conferme di tamponi in fase di verifica.