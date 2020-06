Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a a 4.838 per 1 caso trovato su 3.998 tamponi esaminati (230.551 dall’inizio della pandemia).

Frenano i contagi sul territorio regionale nella giornata in cui invece riparte in Italia. Ma nelle ultime 24 ore ci sono altri 2 morti, che diventano 4 se si considera anche la giornata precedente. Il totale delle vittime sale a 430. Nell’ultimo giorno sono guarite altre 33 persone. Sono 3.797 i guariti, di cui 3.782 totalmente guariti e 15 clinicamente guariti.

Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi nel pomeriggio dal Ministero della Salute, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 74 (stabile) in terapia intensiva 2 (stabile), mentre 534 (-32) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 610 (-32) contro i 4.837 dall’inizio della pandemia.

In Campania i positivi al Covid-19 totali su base provinciale prima dell’ultimo aggiornamento: Napoli: 2.635 (di cui 1.006 Napoli Città e 1.629 Napoli provincia); Salerno: 689; Avellino: 548; Caserta: 469; Benevento: 209. Altri in fase di verifica Asl 287.