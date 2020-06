Napoli – Coronavirus. Sul territorio regionale il contagio cresce lentamente con nuovi casi a giorni alterni.

In Campania i positivi al Covid-19 restano 4.613. Nelle ultime 24 ore non sono stati riscontrati tamponi positivi tra i 1.282 (un terzo di quelli processati abitualmente) sottoposti all’analisi dei laboratori abilitati in Campania.

Dall’inizio della pandemia il numero di tamponi eseguiti ed esaminati sale a 242.662. Non si registrano altri decessi, che restano 430 in Campania. Sono guariti in 16, portando il totale a 3.910 (di cui 3.903 totalmente guariti e 7 clinicamente guariti.

Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

L’Unità di crisi specifica che il numero di guarigioni proviene dalle comunicazioni pervenute dalle Asl. Nel frattempo, in Lombardia si sono registrato altri 143 nuovi positivi (il 68% del totale). Seguono il Piemonte (29) e l’Emilia Romagna (13).

Tutte le altre regioni hanno in tutto 10 casi. I numeri dicono che il virus è presente in Italia, ma sempre meno in gran parte delle regioni. Un dato che ricorda, anche alla luce del ritorno dell’epidemia in Cina dopo mesi di contagio certo, che va tenuta la guardia alta anche dove la situazione appare tranquilla. L’infografica riporta la sintesi dell’attività nelle ultime 24 ore.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi nel pomeriggio dal Ministero della Salute, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 57 (-1) in terapia intensiva 2 (stabile), mentre 214 (-15) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 273 (-16) contro i 4.613 dall’inizio della pandemia.