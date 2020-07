Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 4.912 per 11 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore su 703 tamponi (322.997 in totale). Si conferma in crescita i contagio sul territori regionale, ma dimezzato rispetto ai numeri delle 24 ore precedenti, quando i positivi in più sono stati 21.

Sono interessate tutte le province, tranne il Sannio. Napoli e Salerno restano le province in questo momento maggiormente colpite dal nuovo contagio. Non ci sono nuovi decessi rispetto a martedì scorso, quando è stato segnalato l’ultimo paziente morto per coronavirus: il totale delle vittime resta fermo a 434.

Si tratta di un aggiornamento che non tiene conto delle ultime ore, durante le quali al Cotugno si sarebbe verificata una nuova vittima, che rientrerà nel prossimo bollettino. I guariti restano 4.126, dopo l’incremento fatto registrare sabato con 12 pazienti ristabiliti. Sul piano clinico, si registra un raddoppio dei pazienti in terapia intensiva, passati da 2 a 4, una conferma dei ricoverati e un aumento degli isolamenti fiduciari. Nel frattempo, gli effetti dell’ordinanza sulle mascherine ha cominciato a segnare una prima inversione di tendenza tra le persone, anche nelle zone turistiche. Nella giornata festiva viaggiatori e visitatori hanno ripreso a circolare con la mascherina. Si tratta di un obbligo sancito dalla ordinanza regionale della Campania, ma rilanciato anche dal Ministero della Salute. Nell’ultimo rapporto nazionale, il Ministero della Salute prescrive l’osservanza scrupolosa delle norme di contenimento, a cominciare da mascherine e lavaggio delle mani, perché «in caso contrario, nelle prossime settimane, potremmo assistere ad una inversione di tendenza con aumento rilevante nel numero di casi a livello nazionale», si legge nel rapporto pubblicato più avanti. Le multe da 1000 euro comminate a Salerno ew le sospensioni dei negozi sembrano persuadere anche i più riottosi.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute alle ore 17, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 28 (stabile) in terapia intensiva 4 (+2), mentre 320 (+9) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 352 (+11) contro i 4.912 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 2.716 (+5), a Salerno 758 (+3), ad Avellino 578 (+1), a Caserta 605 (+2), a Benevento 209. I casi indicati comprendono anche conferme di tamponi in fase di verifica.