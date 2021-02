E’ dell’8,04% il rapporto odierno positivi-test in Campania, in netto calo rispetto all’11,8% fatto registrare ieri. I nuovi contagi sono 919, di cui solo 7 sintomatici, su 11.073 tamponi.

Si segnalano altre 38 vittime, 15 nelle ultime 48 ore e 23 risalenti ai giorni precedenti ma registrate oggi. In rialzo le occupazioni di posti letto, +6 in terapia intensiva (totale 103), +43 in degenza (totale 1.480).