Torre del Greco – Nessun nuovo caso di contagio da COVID- 19, e, una guarigione dal virus, sono stati registrati, nella giornata odierna a Torre del Greco. E’ quanto diffuso dal Centro Operativo Comunale, al termine del consueto aggiornamento serale con l’Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale e i responsabili dell’ASL Na3 Sud.

Così, il quadro dati – al netto del trentatreesimo giorno consecutivo di lavoro del C.O.C. – è il seguente:

Totale ospedalizzati: 13;

Totale in isolamento domiciliare: 35;

Totale guariti dal COVID: 18;

Totale decessi: 14;

Totale esito tamponi odierni: 5 (Tutti Negativi)

Si resta, tuttavia, in attesa nelle le prossime ore degli esiti di ulteriori tamponi.

Attivata, da oggi, anche la pagina Facebook istituzionale “Comune di Torre del Greco” per offrire, in questo particolare momento di emergenza sanitaria – e non solo – un ulteriore canale di comunicazione dell’Ente, e garantire a tutti i cittadini la possibilità di una corretta informazione sulla vita amministrativa della città.

In serata, inoltre, il sindaco Giovanni Palomba è intervenuto all’Ospedale Maresca di Torre del Greco per partecipare al Flash-mob di solidarietà al personale sanitario e parasanitario, organizzato dalle Forze dell’Ordine.

“Un gesto bello e significativo – dichiara il primo cittadino –quello che stasera abbiamo espresso alla comunità medica dell’Ospedale Maresca, e, che manifesta oltretutto, la profonda responsabilità civica della nostra comunità territoriale. È doveroso, a nome dell’intera Amministrazione comunale, un sincero ringraziamento per il lavoro svolto, quotidianamente, in modo instancabile e continuo, a beneficio della collettività tutta. Ritorna, in questi giorni, chiara e trasparente l’importanza del nostro presidio ospedaliero. È da qui che dobbiamo partire per iniziare una nuova pagina che veda restituita una nuova dignità al Maresca. Non sfiduciamoci e non molliamo. Uniti ce la faremo”.