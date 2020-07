Castellammare di Stabia – Controllo del territorio e contrasto alla sosta selvaggia.

Un’altra maxi operazione congiunta delle forze dell’ordine è andata in scena sabato 18 e domenica 19 luglio in città, ad opera degli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, dei militari della locale Compagnia della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto e del personale della Polizia Municipale.

Nel corso del weekend l’attività è stata concentrata su piazza Principe Umberto, piazza Unità d’Italia, piazza Giovanni XXIII, via Brin e via Duilio. Sono state identificate 167 persone di cui 21 con precedenti penali o di polizia, sono stati controllati 66 autoveicoli e 44 motoveicoli e sono state elevate 67 contravvenzioni per violazioni del codice della strada.

Due veicoli, infine, sono stati sottoposti a fermo amministrativo e sono stati effettuati controlli a 3 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per il rispetto delle disposizioni anti-Covid.