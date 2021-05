Week-end di controlli notturni per i carabinieri nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli per i controlli anti covid e il contrasto dell’illegalità diffusa: nelle zone della movida sono state elevate 120 sanzioni per il mancato rispetto delle norme di prevenzione del contagio.

A Mergellina, nella zona degli chalet, i militari dell’arma hanno sanzionato 25 persone in violazione del coprifuoco.