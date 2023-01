Per le festività natalizie, era apparsa in via Fontana a Torre del Greco una struttura animata con un manifesto affisso che recava ‘il Reddito di cittadinanza non si tocca’. Oltre questo, anche foto, ritenute irriverenti, di alcuni politici posizionati su un albero di Natale e fuoriuscenti da un gabinetto.

Tra questi politici, anche il volto del premier Meloni e dei ministri La Russa e Salvini.

Nella giornata di oggi i Carabinieri della locale compagnia sono intervenuti per smantellare la struttura animata installata sulla facciata dell’abitazione posta a ridosso del porto corallino.

Non mancheranno, con tutta probabilità, le conseguenze per il proprietario dell’abitazione: il 57enne potrebbe essere denunciato all’Autorità giudiziaria per vilipendio delle istituzioni costituzionali.

Non era la prima volta che il balcone dell’uomo finisse sotto la lente d’ingrandimento dei cittadini: ogni anno infatti una decorazione è apparsa, ma mai prima di oggi ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine.