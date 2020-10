Castellammare di Stabia – Strade blindate e pattuglie in giro per la città nelle ore notturne.

Un’operazione congiunta è stata messa in atto durante il weekend ad opera della polizia di stato, dei carabinieri e della polizia municipale di Castellammare di Stabia per i controlli relativi al rispetto delle disposizioni previste dal Dpcm e dalle ordinanze regionali.

Nel corso delle attività di controllo degli esercizi commerciali, ieri sera, il nucleo di polizia stradale, coordinato dal dirigente Loredana Lattene e dal tenente Donato Palmieri, unitamente agli agenti di polizia commerciale, ha riscontrato diverse violazioni a carico di un bar di via Catello Fusco: in particolare, il personale alla cassa non recava gli appositi dispositivi di protezione, né si riscontrava l’utilizzo del termoscanner per clienti e avventori e la presenza di prodotto igienizzante per le mani.

Il locale è stato chiuso per 5 giorni, come previsto dalle vigenti normative, e segnalato alla Prefettura.