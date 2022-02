La Polizia Locale di Napoli per il rispetto dell’Ordinanza Sindacale 59/2022 ha effettuato nell’immediatezza degli orari di chiusura stabiliti dal dispositivo n. 159 verifiche ad altrettante attività.

Dai controlli sono scaturiti n. 5 verbali, di cui n.3 perché trovati in attività dopo le ore 1.00, n.1 per l’emissione di musica udibile all’esterno di un locale dopo la mezzanotte e n.1 perchè un esercizio di vicinato vendeva per asporto alcol dopo la mezzanotte.

In particolare è stato necessario sanzionare le inosservanze nella zona di Chiaia in Via Bisignano e Via Mergellina, nella zona del Centro Storico in Via S. Sebastiano, Calata Trinità Maggiore e Via Carlo Poerio. Le attività sono poi continuate in pattugliamento per verificare che nessuna attività riaprisse prima delle ore 05,00 come previsto dall’Ordinanza.

Ulteriori controlli sono già programmati per l’intero fine settimana.