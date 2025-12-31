I Carabinieri hanno condotto una vasta operazione di controllo nel quartiere Barra di Napoli, che ha portato a un bilancio significativo in termini di arresti, denunce e sequestri. L’intervento più rilevante riguarda l’arresto di P. M., un 61enne già conosciuto dalle forze dell’ordine.







In un deposito in uso al 61enne, i militari della Compagnia Poggioreale e del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno fatto una duplice scoperta preoccupante: Oltre 10.000 euro in banconote da 50 e 20 euro, definite come “ricreate a regola d’arte” e in grado di trarre in inganno anche gli osservatori più meticolosi; 15 ordigni improvvisati e ben 20 chili di materiale esplosivo di origine illecita, potenzialmente pericoloso. Il 61enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo.

L’attività di monitoraggio non si è limitata all’arresto. Sono state denunciate complessivamente 6 persone per reati diversi:

Un 37enne dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.

Un commerciante di 41 anni è stato colto in flagrante per furto di energia elettrica, utilizzata per alimentare il proprio market a costo zero.

Due persone sono state denunciate per evasione (dagli obblighi imposti).

Un individuo è stato sorpreso alla guida senza la patente necessaria.

L’operazione ha incluso anche verifiche capillari sulla circolazione stradale e sugli esercizi commerciali:

Sono state elevate 16 sanzioni per violazioni del Codice della Strada.

Nei diversi esercizi controllati, i Carabinieri hanno sequestrato 45 chili di alimenti non conformi.

L’importo totale delle sanzioni amministrative comminate agli esercizi è salito a 5.000 euro.