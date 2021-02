“Il buonismo verso le baby gang è deleterio, è un vero incitamento a delinquere “.

Così il Procuratore generale Luigi Riello sui nuovi episodi di violenza che hanno visto protagoniste bande di minori a Napoli “Si tratta- ha aggiunto Riello, rispondendo la domanda di un giornalista – di una istigazione a delinquere per camorristi che usano ragazzi sbandati, di famiglie abbandonate, come pusher ed anche per reati ancora più gravi”.

Il problema della delinquenza di minori- ha detto ancora Riello- “resta vivo non per gli ultimi fatti eclatanti, ma per l’urgenza di una bonifica sociale e culturale, di lotta alla dispersione scolastica, e non solo di repressione” (