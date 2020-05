Melito – Cane strangolato e poi abbandonato tra i rifiuti. E’ quanto accaduto in un tratto di strada che va da Melito a Casandrino. Dopo la segnalazione di quanto sul posto è sopraggiunta l’assessore alla tutela degli animali del comune di Melito, Carmen Grazioso. e la Polizia Municipale.

Il Sindaco di Melito Antonio Amente ha comunicato tutto il suo dissenso: “C’è solo un termine per indicare quanto venuto a galla quest’oggi a Melito: omicidio. Un omicidio con tutte le aggravanti del caso quello compiuto da menti malvagie e perverse, che meritano tutto il disprezzo di questo mondo.

Un cagnolino che meritava soltanto affetto e coccole è stato torturato, strangolato e barbaramente ucciso da uno o più criminali, che lo hanno poi gettato tra la spazzatura come fosse un rifiuto”.

“Rimango allibita dinnanzi a tale orrore – ha dichiarato l’assessore Grazioso– nell’ultimo periodo gli atti di violenza contro gli animali sono in incremento. Pertanto ritengo essenziale far sentire la presenza costante delle istruzioni, in cui confido pienamente, e che rappresento.

Spero che tale atto non rimanga impunito, e che rappresenti un atto isolato, dissociato da una Melito che nell’ultimo anno ha dimostrato una crescente sensibilità verso le tematiche animaliste”.

L’Amministrazione ha immediatamente denunciato l’accaduto alla locale Tenenza dei Carabinieri con la consapevolezza che i militari faranno il massimo per assicurare nelle mani della giustizia l’autore di questo macabro omicidio.