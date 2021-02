Aggressione a transgender a Torre del Greco. Identificati i responsabili. Borrelli: “Appena ricevuto il filmato abbiamo sporto denuncia. Ora ci aspettiamo condanne esemplari”.

Secondo gli inquirenti l’aggressione nei confronti della transgender a Torre del Greco sarebbe avvenuta diversi giorni prima della pubblicazione del video che ritrae la scena sui social e che sabato è stato inviato al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che ha sporto denuncia e l’ha reso noto esprimendo solidarietà alla vittima.

Gli inquirenti sarebbero riusciti ad identificare gli inseguitori della vittima.

“Appena ci hanno girato il video abbiamo fatto esposto alle forze dell’ordine e denunciato pubblicamente l’accaduto. Un episodio vergognoso ma che a quanto pare per gli aggressori è un motivo di vanto infatti, a quanto sembra, sarebbero stati i essi stessi a diffondere il filmato per puro esibizionismo. Ora ci aspettiamo condanne esemplari per questi delinquenti, bisogna dare il giusto esempio. ” -ha commentato il Consigliere Regionale di Europa verde Francesco Emilio Borrelli.