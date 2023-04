Esprimo massima solidarietà e vicinanza istituzionale all’ onorevole Francesco Emilio Borrelli, per l’aggressione subita mentre era in visita sul nostro territorio. Massima condanna per quanto verificatosi: gesti di violenza gratuita ed efferata che disonorano ed offendono il nome di Torre del Greco e dei Torresi. Non è questa l’immagine della nostra città.

Sento, inoltre, doveroso rivolgere un invito – in questo particolare periodo di campagna elettorale che sta vivendo il nostro territorio – a conservare gli animi sereni e a mantenere un profilo di dignità e di rispetto umano.