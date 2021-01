Ercolano – Nella città di Ercolano è finito in manette un 51enne del posto, arrestato dai Carabinieri della locale tenenza per detenzione di materiale esplodente.

Durante una perquisizione nella sua abitazione i militari hanno rinvenuto oltre 140 artifizi di varie categorie per complessivi 4,8 chili di materiale. L’uomo è stato ristretto in camera di sicurezza in attesa di giudizio.

Gli stessi carabinieri hanno interrotto l’attività di un bar della città, aperto nonostante i divieti.

La titolare è stata sorpresa mentre somministrava a svariati clienti cibi e bevande. Il locale è stato sottoposto alla chiusura provvisoria di 5 giorni, la donna sanzionata.