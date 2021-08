Si potrà visitare anche per tutto Agosto 2021 lo storico Acquario nella Stazione Zoologica Anton Dohrn in Villa Comunale, sul lungomare di Napoli, riaperto a giugno 2021 dopo una lunga ristrutturazione. L’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn è l’acquario più antico d’Italia e fu aperto al pubblico nel gennaio del 1874: ad oggi è l’unico esempio italiano di acquario ottocentesco.

L’Acquario di Napoli fu anche il primo acquario pubblico aperto in Italia e uno tra i più antichi al mondo, Nel grande complesso nella Villa Comunale di Napoli in mostra gli ecosistemi e la biodiversità del Golfo di Napoli e più in generale del Mediterraneo.

Le aperture in tutti i giorni di Agosto 2021

Dal 1 al 31 agosto l’Aquarium di Napoli sarà aperto tutti i giorni nei seguenti orari:

dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20:45.

ingressi ogni 45 minuti (10:00, 10:45, 11:30 speciale “Tutti a tavola!”, 12:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00 ultimo ingresso).

Costo dei biglietti di ingresso:

Intero € 7,00 (a partire dai 12 anni compiuti)

Ridotto € 5,00 (valido dai 4 a 12 anni; per accompagnatori disabili, over 70, studenti universitari con tessera)

Ingresso gratuito per i bambini al di sotto dei 4 anni

Gruppi (minimo 10 max 40 persone) € 5,00

Scuole (minimo 15 pax) € 4,00 solo ingresso, € 5,00 con guida

Famiglie (2 adulti e 2 figli da 4 a 12 anni) € 20,00

La guida ha un costo aggiuntivo di € 15,00

L’accesso è consentito con Green Pass o altre certificazioni previste seguendo le disposizioni vigenti con distanziamento, mascherina ecc.

La visita sarà garantita solo con l’acquisto online al link: e dopo aver preso visione e aderito a tutte le regole di accesso al sito.

In mancanza del biglietto acquistato online è possibile acquistare il biglietto presso la biglietteria dell’Aquarium, ma l’accesso non è garantito e viene consentito solo se non è saturata la capienza per turno di visita da parte dei possessori di biglietto acquistato online.

Acquario di Napoli: maggiori informazioni

Dove: Via Francesco Caracciolo, 333, 80122 Napoli NA

Giorni di Apertura: per agosto 2021 – dal lunedì alla domenica

Orari: dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20:45

Green Pass obbligatorio

Maggiori informazioni biglietteria@fondazionedohrn.it – 0815833442 – pagina Facebook