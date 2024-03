Grazie a un’operazione congiunta tra il personale della Polizia Locale di Napoli della UO San Lorenzo e della UO Tutela Edilizia e i tecnici dello Sportello Unico Edilizia del Comune di Napoli si è portato alla luce un abuso edilizio in un terreno di 17 mila mq in via dei Bonifaci zona Poggioreale.

Nella fattispecie, in questo terreno di proprietà di una nota concessionaria di autovetture operante a Napoli erano stati realizzati diversi corpi di fabbrica tra cui un capannone di circa 1000 mq destinato ad attività di autofficina e altri due manufatti piu piccoli delle dimensioni di 40 e 16 mq.

Grazie agli accertamenti svolti si è potuto appurare che il titolare dell’attività era in possesso di una scia edilizia per una ristrutturazione e invece erano state eseguite attività di demolizione e ricostruzione.







Pertanto, per la violazione degli articoli 44 e 96 del DPR 380/01 si procedeva a sequestrare i 3 manufatti e a deferire il responsabile della società all’Autorità Giudiziaria.