Si lavora per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale che nella serata di ieri ha provocato due morti ed un ferito grave e bloccato per ore il traffico sulla autostrada A1 nei pressi di Afragola, in provincia di Napoli, in direzione Roma, all’incrocio con la strada statale 162.

Un uomo che stava attraversando nel buio a piedi è stato travolto da una moto che sopraggiungeva in quel momento.

Le vittime sono l’uomo e il conducente della moto, un giovane di 23 anni mentre la passeggera, una ragazza di 22 anni, è stata portata all’Ospedale del mare in codice rosso per trauma cranico commotivo.

Sul posto, come riferiscono fonti di ‘Nessuno tocchi Ippocrate’, gruppo Fb di operatori sanitari, due della Asl Napoli 1 e una della Asl Napoli 3 Sud. Sono state effettuate le manovre di rianimazione cardiopolmonare ma molto probabilmente due persone sono morte sul colpo nel violento impatto. Per ore il traffico, anche per i rilievi necessari. Si indaga per capire per quale motivo l’uomo stesse attraversando a piedi l’autostrada.