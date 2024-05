Torre del Greco – L’avvocato Augusta Palomba, che assiste diversi obbligazionisti che hanno intentato causa contro gli ex vertici Deiulemar, ieri ha confermato di un confronto avuto tra il Presidente della sezione fallimentare, i Giudici delegati, le due Curatele e i due Comitati dei creditori, al Tribunale di Torre Annunziata, nel quale si è confermato un accordo che porterà in tempi brevi ad un nuovo riparto tra i ricorrenti.

“Questa mattina – ha scritto ieri Palomba – innanzi al Tribunale di Torre Annunziata si è discusso delle ormai note transazioni 70/30% e, all’esito di un confronto tra il Presidente della sezione fallimentare, i Giudici delegati, le due Curatele e i due Comitati dei creditori, si è deciso di approvare tutti gli accordi.

Un’altra buona notizia per i creditori del fallimento Deiulemar, dunque, che si aggiunge a quella dei giorni scorsi dell’incasso di oltre 6 milioni per la vendita di una società da parte del fallimento SDF, che rimpingua le casse del fallimento di svariati milioni che garantiranno un importante riparto in tempi ragionevolmente brevi di una percentuale che si aggirerà intorno al 3/4% circa del credito”, ha concluso Augusta Palomba.