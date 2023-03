Uscito nelle sale cinematografiche lo scorso 26 gennaio, ha incassato nelle prime 4 settimane di programmazione 2,1 milioni di euro e 885 mila euro nel primo weekend.

E’ sicuramente il film del momento: “Il primo giorno della mia vita”, realizzato da Paolo Genovese – il ‘padre’ anche di “Perfetti sconosciuti” -, si appresta a restare ben impresso nel cuore e nella mente degli amanti del cinema.

Tra gli attori, l’amatissimo Tony Servillo, attore napoletano di gran successo e tanto apprezzato dal pubblico del grande schermo.







Insieme a Servillo, altri big del grande e piccolo schermo: Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Sara Serraiocco e Gabriele Cristini.

Il film, imperdibile a detta di chi lo ha già visto, narra e porta al cinema una storia sulla forza di ricominciare quando tutto intorno sembra crollare. LA TRAMA: Arianna ha perso la figlia e non se ne dà pace. Napoleone è un motivatore che riesce a spronare tutti tranne che se stesso. Emilia è un’eterna seconda confinata sulla sedia a rotelle che ha messo fine alla sua ascesa nella ginnastica artistica. E Daniele è uno youtuber riluttante sfuggito ai bulli ma non alla propria mancanza di autostima.

Un uomo misterioso intercetta i quattro nel momento in cui hanno deciso di farla finita, e ora deambulano insieme a lui, né morti né vivi. L’uomo ha intenzione di fornire loro una prospettiva diversa dalla quale guardare la propria situazione durante una settimana in cui rimarranno sospesi nel tempo, senza bere né mangiare, e senza che nessuno si accorga della loro presenza. Ma non è facile far cambiare idea a chi si sentiva arrivato al capolinea della propria vita.