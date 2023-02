Una delle più amate serie Tv di sempre compie a febbraio 10 anni: Gomorra La Serie, la fortunatissima ‘avventura televisiva’ nata da un’idea di Roberto Saviano ed andata in onda per alcune stagioni su Sky, spegne in questo mese ben dieci candeline.

Dieci anni durante i quali bravissimi attori, scene memorabili e set indiscutibili hanno tenuto incollati al piccolo schermi milioni di spettatori in tutto il mondo: già perché Gomorra La Serie non è stato un successo soltanto italiano bensì mondiale.

A fare da sfondo, in questi anni, la periferia di Napoli, quella della criminalità e delle storie di strada, di postole, di morti ammazzati e di droga oltre che di soldi. In pratica, storie di potere e affari illeciti.

Eccellenti gli attori che si sono susseguiti nelle stagioni. Tra i più amati: Salvatore Esposito, Marco D’Amore, Fortunato Cerlino, Maria Pia Calzone, Cristiana dell’Anna, Ivana Lotito e tanti altri. Ogni personaggio è stato amato dagli spettatori, molti perfino imitati nei gesti, nelle espressioni verbali e nei look.

Insomma, un capolavoro più che riuscito, di cui oggi se ne parla ancora e che difficilmente finirà nel dimenticatoio, considerato il successo mondiale incassato.

A ricordare gli inizi dei lavori di ben dieci anni orsono è uno dei protagonisti della serie Tv: Salvatore Esposito, che per anni ha ricoperto il ruolo del boss Gennaro Savastano e che si è rivelato uno dei personaggi più amati dell’opera, ha oggi dedicato un post sui social, segno che quell’esperienza resterà nel suo cuore più di tante altre.

“Gomorra. Era il Febbraio del 2013 – scrive il seguitissimo e celebre Esposito – quando stavo per iniziare la più grande avventura che la vita, ed il mio sogno, potessero mai regalarmi. Ricordo il set – prosegue facendo trapelare tutta la sua emozione attraverso il testo scritto -, i colleghi, la troupe. Ricordo Genny, tutti e due. Ricordo tutto. E poi – continua l’attore napoletano – ricordo ancora l’emozione di quando vidi per la prima volta il trailer. Era una bomba. Ricordo – conclude – quando tutto cambiò per sempre”.