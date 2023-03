Marco D’amore, il celebre attore protagonista di Gomorra La Serie, è tornato dietro la telecamera.

Sono cominciate da qualche settimana le riprese di ‘Caracas’, il nuovo film diretto e interpretato da Marco D’Amore con Toni Servillo e Lina Camélia Lumbroso.

Il film, che visti i precedenti da regista e per la presenza anche di Servillo si annuncia già come un grande successo, è tratto dall’opera letteraria ‘Napoli Ferrovia’ di Ermanno Rea.







Le riprese avranno la brillante città di Napoli come sfondo e dureranno ancora alcune settimane.

Dopo aver girato in altri punti del capoluogo campano, la settimana prossima il set si sposterà sul lungomare napoletano per due giorni di riprese: dalle ore 8 del mattino del 14 marzo e fino alle ore 4 di notte del 16 marzo prossimi.

Il set sarà allestito all’interno del prestigioso Hotel Excelsior e i ciak si gira saranno dati in via Nazario Sauro.

La trama: Giordano Fonte è uno scrittore napoletano che si aggira in una Napoli dalle mille sfaccettature. Una Napoli che inghiotte e terrorizza ma allo stesso tempo affascina. Una Napoli che non riconosce più dopo esservi tornato dopo molti anni.

Ma non è solo. Con lui c’è Caracas, un uomo che milita nell’estrema destra e che sta per convertirsi all’Islam, alla ricerca di una verità sull’esistenza che non sa trovare.