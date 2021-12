Torre del Greco – In considerazione dell’Indirizzo espresso dall’Amministrazione comunale e finalizzato ad agevolare – nelle Vigilie di Natale e Capodanno – la fruizione di maggiori spazi pubblici da parte di cittadini che intendano dedicarsi allo shopping natalizio, nel pieno rispetto del distanziamento sociale, nonché, nell’ulteriore considerazione di dover provvedere – per motivi di sicurezza – all’adozione di particolari ed adeguati dispositivi di circolazione, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, al fine di adeguare la circolazione nell’area interessata, ha emesso apposita ordinanza dirigenziale n. 5374 del 21 Dicembre 2021 con cui si istituisce in:

• VIA ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE – tratto da Via Circumvallazione a Via Diego Colamarino – VIA DIEGO COLAMARINO, VIA SALVATOR NOTO: divieto di sosta con rimozione coatta, nel giorno 24 Dicembre 2021 e 31 Dicembre 2021 dalle ore 09.00 alle ore 18.00;

• VIA ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE – tratto da Via Circumvallazione a Via Diego Colamarino – VIA DIEGO COLAMARINO, VIA SALVATOR NOTO: divieto di circolazione veicolare nel giorno 24 Dicembre 2021 e 31 Dicembre 2021 dalle ore 11.00 alle ore 18.00.

“Si tratta di un provvedimento – le parole dell’Assessore al ramo Cinzia Mirabella – che l’Amministrazione comunale ha inteso adottare per consentire un flusso pedonale scorrevole, senza affollamento né intasamento dei marciapiedi, e, soprattutto per favorire, con maggiore agio, il rispetto delle norme di contenimento e contrasto al COVID, in considerazione dell’attuale risalita della curva epidemica. In tal modo, i cittadini torresi potranno fruire di maggiori spazi ed evitare situazioni inopportune e rischiose per la salute pubblica”.