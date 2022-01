L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Palomba ha comunicato che da martedì 25 gennaio a venerdì 4 febbraio 2022 sarà possibile effettuare, presso lo Sportello “Pubblica Istruzione” (Complesso La Salle), il rinnovo dei tesserini del trasporto scolastico per il quadrimestre febbraio – maggio 2022.

Per effettuare il rinnovo, è necessario presentarsi allo Sportello muniti dell’attuale tesserino e della ricevuta di pagamento della seconda rata, che per tutti gli utenti è dello stesso importo di quanto versato per il primo quadrimestre.

Decorso il termine del 4 febbraio 2022, gli utenti che non avranno provveduto al rinnovo non potranno beneficiare dal servizio.