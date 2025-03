È istituito in Galleria Vittoria a Napoli, per consentire attività urgenti di verifica e manutenzione dell’impianto di ventilazione, il seguente dispositivo di circolazione:

1. dalle ore 23:30 di lunedì 10 marzo alle ore 05:00 di martedì 11 marzo:

il divieto di transito veicolare nelle corsie di marcia con direzione Via Ammiraglio Ferdinando Acton, dalla intersezione con via Giorgio Arcoleo/via Chiatamone alla confluenza con via Ammiraglio Ferdinando Acton;







2. dalle ore 23:30 di martedì 11 marzo alle ore 05:00 di mercoledì 12 marzo:

il divieto di transito veicolare nelle corsie di marcia con direzione via Domenico Morelli, dalla confluenza con via Ammiraglio Ferdinando Acton all’intersezione con via Domenico Morelli;

nelle corsie opposte a quelle di cui al punto precedente, il senso unico di marcia con direzione via Domenico Morelli, dalla confluenza con via Ammiraglio Ferdinando Acton all’intersezione con via Domenico Morelli.