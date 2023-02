In considerazione della richiesta pervenuta in data 06 Febbraio 2023 con la quale il Parroco della Parrocchia della SS. Annunziata ha richiesto l’adozione di apposita ordinanza di viabilità sull’intera area del Largo dell’Annunciazione per poter celebrare la Santa Messa il giorno 11 Febbraio 2023, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 187 dell’ 08 Febbraio 2023 il seguente dispositivo di viabilità:

• LARGO DELL’ANNUNCIAZIONE – AREA ANTISTANTE LA CHIESA DELL’ANNUNZIATA – Divieto di sosta con rimozione forzata, il giorno 11 Febbraio 2023 dalle ore 07.00 alle ore 20.00.