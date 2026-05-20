Il quadro finale emerso dalle attività, come illustrato ai ragazzi, ai loro docenti e anche ad una delegazione dell’Università Verde intervenuta per l’occasione, è risultato complessivamente privo di criticità diffuse. In particolare, sono stati registrati, per quanto riguarda il particolato atmosferico, solo due sforamenti dei valori limiti giornalieri. Come hanno spiegato i rappresentanti dell’agenzia per l’ambiente, tali sforamenti si sono avuti il primo gennaio e il 4 febbraio e sono riconducibili, rispettivamente, il primo ai festeggiamenti per il Capodanno e il secondo ad un evento di trasporto di polveri di origine sahariana che ha interessato l’intero territorio regionale.
Per quanto concerne gli ossidi di azoto, ozono e monossido di carbonio, inoltre, non sono stati osservati superamenti significativi dei valori, grazie anche alle caratteristiche morfologiche della città di Torre del Greco, visto anche che vicinanza al mare e relativa brezza marina contribuiscono alla dispersione degli agenti inquinanti.
“Ringrazio la dirigente scolastica Lucia di Lorenzi, i docenti e gli studenti dell’istituto comprensivo Sauro-Morelli – afferma l’assessore Laura Vitiello – per aver ospitato nella loro scuola il laboratorio mobile, a riprova dell’attenzione e della sensibilità che tutti loro hanno verso le tematiche ambientali. Ringrazio inoltre gli uffici comunali, dal dirigente Egidio Ciani ai funzionari Fabiana Nappo e Alfonso Martone, per avermi supportata in tutti gli adempimenti finalizzati all’allocazione del laboratorio mobile, nonché i responsabili Arpa Campania, Piero Cau ed Adriano Amendola per la disponibilità e la collaborazione dimostrata”.