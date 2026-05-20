Torre del Greco – Sono più che positivi i dati dell’aria registrati dal laboratorio mobile installato per più di settanta giorni dall’Arpac negli spazi esterni del plesso Morelli di via Cavallerizzi. È quanto emerso dalla campagna straordinaria di monitoraggio effettuata dall’Arpac nel periodo compreso tra il 4 novembre 2025 e il 19 febbraio di quest’anno, la cui analisi completa è stata presentata oggi nel corso della manifestazione conclusiva svoltasi nella sala teatro della scuola, alla presenza tra gli altri dell’assessore alla transizione ecologica Laura Vitiello, del dirigente tecnico dell’Arpa Campania Piero Cau e dell’ingegnere dell’Arpac Adriano Amendola.

Il quadro finale emerso dalle attività, come illustrato ai ragazzi, ai loro docenti e anche ad una delegazione dell’Università Verde intervenuta per l’occasione, è risultato complessivamente privo di criticità diffuse. In particolare, sono stati registrati, per quanto riguarda il particolato atmosferico, solo due sforamenti dei valori limiti giornalieri. Come hanno spiegato i rappresentanti dell’agenzia per l’ambiente, tali sforamenti si sono avuti il primo gennaio e il 4 febbraio e sono riconducibili, rispettivamente, il primo ai festeggiamenti per il Capodanno e il secondo ad un evento di trasporto di polveri di origine sahariana che ha interessato l’intero territorio regionale.

Per quanto concerne gli ossidi di azoto, ozono e monossido di carbonio, inoltre, non sono stati osservati superamenti significativi dei valori, grazie anche alle caratteristiche morfologiche della città di Torre del Greco, visto anche che vicinanza al mare e relativa brezza marina contribuiscono alla dispersione degli agenti inquinanti.

“Ringrazio la dirigente scolastica Lucia di Lorenzi, i docenti e gli studenti dell’istituto comprensivo Sauro-Morelli – afferma l’assessore Laura Vitiello – per aver ospitato nella loro scuola il laboratorio mobile, a riprova dell’attenzione e della sensibilità che tutti loro hanno verso le tematiche ambientali. Ringrazio inoltre gli uffici comunali, dal dirigente Egidio Ciani ai funzionari Fabiana Nappo e Alfonso Martone, per avermi supportata in tutti gli adempimenti finalizzati all’allocazione del laboratorio mobile, nonché i responsabili Arpa Campania, Piero Cau ed Adriano Amendola per la disponibilità e la collaborazione dimostrata”.





