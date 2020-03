Si comunica – come trasmesso dall’Ufficio al Verde Pubblico del comune di Torre del Greco, coordinato dalla Dirigente Claudia Sacco – che nella mattinata odierna ha avuto luogo la sanificazione delle seguenti strade:

• Via Scappi con relative traverse;

• Viale Ungheria;

• Via Cimaglia con annesso parcheggio;

• Via Cesare Battisti;

• Torretta Fiorillo – lato litoranea;

Sanificate, inoltre, anche le strade periferiche di:

• Via del Santuario;

• Via Pino a due cime;

• Via Nuova Trecase;

• Via Pisani;

• Via Volpicelli

Le attività di sterilizzazione dei luoghi urbani – effettuate direttamente dall’Ente – proseguiranno ancora nei prossimi giorni, in altre aree della città, secondo una precisa calendarizzazione redatta dagli Uffici del VI Settore, in modo da consentire gli interventi sull’intero territorio comunale.