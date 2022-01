Torre del Greco – Strisce blu gratuite per disabili, ecco cosa sapere

Riceviamo e pubblichiamo

Da più persone mi sono stati richiesti chiarimenti in merito alla sosta sulle STRISCE BLU a titolo gratuito a beneficio di persone con disabilità.

Con il nuovo DECRETO INFRASTRUTTURE 2021 è stato stabilito:

” Ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell’art. 381 comma 2 è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati ” .

In definitiva per chi ha il contrassegno, è ora LEGGE la possibilità di parcheggiare GRATUITAMENTE in caso di necessità nelle aree con le STRISCE BLU.

I costi saranno coperti dalle multe a carico di chi occupa senza titolo parcheggi riservati alle persone con disabilità.

La decorrenza della norma è applicata a partire dal 1 gennaio 2022 .

Da informazioni assunte, vista la poca chiarezza del decreto in questione, è allo studio, da parte dell’amministrazione comunale, concedere un’ora di sosta gratuita sulle strisce blu ai possessori dell’apposito titolo mediante esposizione del disco orario.

Questa proposta dell’attuale amministrazione risulta necessaria in quanto il diversamente abile al momento della sosta potrebbe trovare il posto riservato già occupato , ma se nel frattempo lo stesso si rendesse libero, l’ausiliario del traffico, in qualità di pubblico ufficiale sarebbe tenuto ad elevare una sanzione per divieto di sosta.

La considerazione che va fatta è che ancora una volta le normative in favore dei diversamente abili risultano inapplicabili o quanto meno sono mancanti di decreti attuativi, che costringono gli interessati a rivolgersi alla magistratura competente per vedere riconosciuti diritti che molto spesso vengono negati!!!!

LA LIBELLULA

Maria Orlando