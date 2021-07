San Giorgio a Cremano – L’Eav ha comunicato che dal 21 luglio 2021 al 31 agosto 2021, il collegamento ferroviario Napoli – S. Giorgio a Cremano, via Centro Direzionale, sarà sospeso e sostituito con un servizio autobus.

La decisione è finalizzata – fanno sapere – a garantire il regolare svolgimento dei servizi di trasporto su ferro, anche con il potenziamento su alcune tratte ferroviarie di particolare rilevanza nel periodo estivo e ad avviare, contemporaneamente, il nuovo programma che prevede l’estensione del servizio ferroviario tra Napoli e S. Giorgio a Cremano via Centro Direzionale, fino alla stazione di Torre del Greco.

Nel contempo sarà istituito il servizio ferroviario Napoli – Torre del Greco, via Barra, con 26 corse al giorno, dal lunedì al sabato, che diventeranno 38 a partire dal 1° settembre 2021 con transito per il Centro Direzionale.

Al fine, comunque, di garantire il trasporto per la clientela interessata al Centro Direzionale nel periodo di sospensione del suddetto servizio ferroviario Napoli – S. Giorgio a Cremano, abbiamo chiesto e condiviso con l’Eav, la necessità di istituire una navetta automobilistica.