Portici – “Da stamattina riaperto il mercato di via Poli e sara’ possibile anche parcheggiare dalle 7 fino alle 21 a tariffa oraria simile alla sosta sulle strisce blu”. Lo rende noto il sindaco di Portici Enzo Cuomo.

“Un lavoro di squadra tra i settori Viabilita’ e Ambiente ed Attività Produttive con i Dirigenti Sallusto ed Auricchio, gli Assessori Capozzo, Farroni e Iacone, e le proposte dei Consiglieri di Maggioranza con particolare riferimento al Presidente del Consiglio Teodonno ed al Presidente Commissione Attività Produttive Bibiano, ci hanno consentito in tempi brevissimi di realizzare un’area funzionale con parcheggi e che presto potrà essere attrezzata anche per parcheggio notturno cosi come nel Mercato Coperto, prosegue il sindaco.

Ai Commercianti che stamattina riprendono le loro attività all’interno del Mercato di Via Poli gli auguri di buon lavoro.

La politica dei fatti che concretizza le decisioni è molto più forte delle chiacchiere cialtronesche di nullafacenti cronici….!!”, conclude Cuomo.