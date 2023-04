Con decreto dirigenziale n. 31 del 31 marzo 2023 (BURC n. 25 del 03.04.2023) la Regione Campania ha emanato il Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione per l’annualità 2022. Le risorse disponibili per questa annualità sono pari a euro 28.481.425,10.

E’ possibile presentare domanda di contributo dalle ore 10.00 del 5 aprile fino alle 14.00 del 10 maggio 2023.

Per tutte le informazioni è possibile collegarsi al seguente link:

https://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/fitti-2022-pubblicato-il-bando-domande-entro-il-10-maggio-2023.