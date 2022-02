Convocata per lunedì 21 febbraio alle ore 9 (con appello entro le ore 10) la seduta del Consiglio comunale di Napoli dedicata all’accordo tra Governo e Comune di Napoli per la sottoscrizione del Patto per Napoli.

Il Patto per Napoli verrà illustrato dall’assessore al Bilancio Pierpaolo Baretta.