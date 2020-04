Torre del Greco – Oggi , come sempre accade durante questo giorno particolare delle festività pasquali , siamo di nuovo stati in azione per salvaguardare le pinete del Vesuvio, bene comune troppo spesso abbandonato a sé stesso e/o utilizzato a solo scopi personali ed economici .

Differentemente dagli anni scorsi , durante i quali gruppi vandalici di ragazzi ubriachi distruggevano la pace dei luoghi , e non solo , la cosa che ci rimarrà più impressa di questa Pasquetta2020 sarà sicuramente il silenzio dei boschi , interrotto solo dal canto degli uccelli e dai mille suoni della Natura.

Oggi è stato un gran successo e l’ambiente ha vinto , ma sappiamo che vincere la battaglia non vuol dire vincere la guerra, anche poiché il 90% della vittoria, come già detto, è “merito” del Virus. Abbiamo quindi già scritto ai Sindaci dei Comuni in cui oggi abbiamo operato chiedendo anche per l’anno prossimo nella stessa festività un simile dispiego di forze ed una simile collaborazione. Oggi abbiamo infatti dimostrato che volendo si può disporre di numerosi uomini e mezzi e quindi regolarizzare e disciplinare anche un enorme flusso di persone , rendendo davvero una volta per sempre la Pasquetta del Vesuvio al 100% Ecologica.